أخبار البورصة المصرية

وأغلق مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» على انخفاض بنسبة 0.76% عند مستوى 9036.88 نقطة.

فيما انخفض مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في ختام التعاملات، بنسبة 0.44%، ليسجل 12367.83 نقطة، وفق أخبار البورصة.

قيم التداول في البورصة

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، 3.1 مليار جنيه، عبر التداول على 1.2 مليار سهم، وجرى تنفيذ نحو 92 آلاف و195 صفقة، وحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية 3 مليارات، إذ بلغ إجمالي رأس المال السوقي بختام تعاملات اليوم 2.203 تريليون جنيه، وفق أخبار البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ربحية

وارتفع سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» متصدرًا الأسهم الأكثر ربحية في ختام التداولات بالبورصة بنسبة 19.97%، تلاه سهم «مصر بني سويف للأسمنت» بارتفاع 7.63%، ثم سهم «القاهرة للإسكان والتعمير» بارتفاع 7.44%.