خلل بأنظمة التشغيل يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون أمريكي

خلل بأنظمة التشغيل يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون أمريكي

خلل بأنظمة التشغيل يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون أمريكي

تعرضت جزيرة بورتوريكو، لانقطاع كبير في التيار الكهربائي يوم الأربعاء، ما ترك الأراضي الأمريكية في ظلام دامس للمرة الثانية في أربعة أشهر.

قطع الكهرباء أثر على السكان

وبحسب موقع شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، فإن سلطات الطاقة المحلية سجلت عطلًا في النظام في حوالي الساعة 12:40 ظهرًا، ما أثر على الخدمة وسبب قطع الكهرباء في جميع أنحاء الجزيرة.

وفي منشور على موقع إكس، قالت شركة الطاقة إن الأمر قد يستغرق يومين إلى 3 أيام لإعادة الخدمة إلى 90٪ من العملاء، وأن الأولوية في الوقت الحالي هي عودة الطاقة إلى المرافق الحيوية، مثل مستشفى «سنترو ميدكو» في العاصمة سان خوان.

وقالت شركة الكهرباء الخاصة، المسؤولة عن نقل الكهرباء في الجزيرة، إن الانقطاع الضخم يبدو أنه ناجم عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك فشل في نظام الحماية والنباتات على خط النقل بين منطقتي كامباليتشي وماناتي، على طول الساحل الشمالي للجزيرة، مضيفة أن هذه السلسلة من الإخفاقات أدت إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجزيرة.

وأعلنت شركة لوما للطاقة، أن الانقطاع أثر على 1.4 مليون عميل، ما أثر على 76% من قاعدة عملائها، وأن هذا الحادث يلقي الضوء مجددًا على هشاشة النظام الكهربائي، وهو أمرٌ أشارت إليه شركة لوما منذ بدء عملياته.

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