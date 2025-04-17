رئيس الوزراء: إضافة 1150 ميجا إلى شبكة الكهرباء خلال شهر

رئيس الوزراء: إضافة 1150 ميجا إلى شبكة الكهرباء خلال شهر

رئيس الوزراء: إضافة 1150 ميجا إلى شبكة الكهرباء خلال شهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصعيد دائمًا على قمة أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه على قمة أولويات الحكومة، وزرنا عددا كبيرا من المشروعات المهتمة بالتنمية البشرية، إضافة إلى مجموعة من المستشفيات والمدارس وعدد من المشروعات الأخرى الخاصة بالبنية الأساسية، وخلال الفترة القادمة هناك زيارات إلى محافظات الصعيد.

أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، اليوم: «أطلقنا مشروعين شديدي الأهمية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في رأس غارب، بنتكلم عن 1150 ميجا هتدخل الخدمة خلال شهر، وجزء منها دخل بالفعل بمقدار 500 ميجا فى المشروع الأول».

وأكمل: «فى أغسطس المقبل سيكون مر 10 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، والنهارده شركات عالمية تتسابق على التواجد فى منطقة قناة السويس، وتم توقيع مشروع إنشاء مصنع للكلور القلوي بـ500 مليون دولار».

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