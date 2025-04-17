مدبولي: التضخم فى مسار نزولي ولدينا رؤية للأعوام المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد يشهد تقدما ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى وجود رؤية واضحة للعام المقبل وما يليه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: «رغم كل التحديات، تسير الدولة وفق خطة محددة، ونحن نستمع إلى جميع الآراء ونتابع ونستوعب كل ما يقال يوميا».

وأوضح أن «التضخم يسير في مسار نزولي، وأن جميع المؤشرات الاقتصادية المصرية التي جرى وضعها تسير وفقا للخطة الموضوعة خلال الأشهر التسعة الأولى».

وأكمل: «في العام المقبل، سيكون هناك تركيز كبير على مؤشرات التنمية البشرية، مع تخصيص مساحة أكبر لقطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة»، موضحا أن جميع الاقتصاديين العالميين يؤكدون أن العالم بأسره يشهد حالة من الضبابية.