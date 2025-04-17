كتبت: نرمين عفيفي طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بخفض العجز الفيدرالي لكبح الدين الخارجي، موضحة أن منطقة اليورو في حاجة لاتحاد مصرفي وسوق مُوحدة للخدمات لزيادة النمو. و أضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصين بحاجة لتعزيز الاستهلاك المحلي وتقليص هيمنة الدولة على الصناعة، مُشيرة إلى تفاقم الديون العامة يزيد هشاشة الاقتصادات حول العالم. فيما طالبت الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي بسبب تقديمه دعما ماليا للحوثيين، موضحة أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقا لمنع هجمات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر. بينما أكدت الخارجية الأمريكية على التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين ضمن نهجنا الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية، موضحة «ملتزمون بدعم جهود الحكومة اليمنية؛ لضمان بقاء قطاعها المصرفي بعيدا عن نفوذ الحوثيين»، جاء حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.