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مديرة صندوق النقد: أمريكا مطالبة بخفض العجز الفيدرالي لكبح الدين الخارجي

مديرة صندوق النقد: أمريكا مطالبة بخفض العجز الفيدرالي لكبح الدين الخارجي

مديرة صندوق النقد: أمريكا مطالبة بخفض العجز الفيدرالي لكبح الدين الخارجي

كتبت: نرمين عفيفي

بينما أكدت الخارجية الأمريكية على التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين ضمن نهجنا الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية، موضحة «ملتزمون بدعم جهود الحكومة اليمنية؛ لضمان بقاء قطاعها المصرفي بعيدا عن نفوذ الحوثيين»، جاء حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

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