مدبولي يعلن إنشاء مصنع سيارات جديد باستثمار 150 مليون دولار

مدبولي يعلن إنشاء مصنع سيارات جديد باستثمار 150 مليون دولار

مدبولي يعلن إنشاء مصنع سيارات جديد باستثمار 150 مليون دولار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن لقاء مهم عقدته الحكومة مع مجموعة منصور شيفروليه لبحث تفاصيل إنشاء مصنع جديد لتجميع وتصنيع السيارات في مصر، لافتا إلى أن المصنع سيختص بإنتاج موديلات جديدة كليا، وليس مجرد نقل خطوط إنتاج قديمة من الخارج.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذا المصنع الجديد يمثل استثمارا ضخما يقدر بنحو 150 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج حوالي 50 ألف سيارة سنويا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة السيارات بالسوق المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع الكبير من شأنه توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له تأثير إيجابي على سوق العمل ودعم الاقتصاد، مؤكدا أن الدولة تشجع مثل هذه الاستثمارات النوعية.

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