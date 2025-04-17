أبراج فلكية تجد صعوبة في تغيير روتين حياتها بسهولة.. «بتاخد وقت طويل»

كتبت: عبير خالد

يجد أصحاب بعض الأبراج الفلكية صعوبة في التأقلم مع الأوضاع الجديدة، خاصة فيما يتعلق بنمط حياتهم، مثل تغيير وظيفتهم أو محل سكنهم أو ما شابه، فذلك يجعلهم يشعرون بحالة من التوتر وعدم الرغبة في المواصلة، بالإضافة إلى انعدام الشغف، وعدم إجادة التواصل مع الآخرين، وفقًا لـ«yourtango».

برج الأسد

يعرف عن أصحاب برج الأسد الإصرار والرغبة في الوصول، إلا أنه في حال تعلق الأمر بنمط حياتهم يشعرون بالعكس تمامًا، ولا يجيدون نفس الشغف لديهم للمواصلة، وينعكس ذلك على تعاملاتهم الشخصية وأدائهم في العمل، فتقل كفائتهم تدريجيًا على غير المعتاد، ويحتاج مواليد برج الأسد في تلك إلى الفترة إلى القيام بأمر جديد يعيد نشاطهم مجددًا.

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء لديهم ارتباط كبير بحياتهم المهنية، ويرغبون دومًا في التقدم وتطوير أنفسهم، إلا أنه في حال إحداث أي تغيير في بيئة العمل الخاصة بهم، تشعرهم أنهم غير مُقدرين، هذا ما يدفعهم إلى التراخي وعدم الرغبة في المُواصلة من أجل إثبات أنفسهم، فيرون أن الأفضل بدلًا من ذلك، هو العمل على إجادة وظيفة أخرى تُقدره وتشعره أنه مميز بها.

برج الجدي

يعرف عن مواليد برج الجدي أنهم أشخاص مُنظمين بطبعهم، لا ينطبق الأمر على حياتهم الشخصية فحسب، بل في كل أمورهم، فهم يحسبون كل الأمور جيدًا، وأي تغير في نمط الأحداث يشعرهم بحالة من التوتر وعدم القدرة على التصرف، وهذا ما يدفعهم إلى استشارة آخرين لمساعدتهم في اتخاذ القرار السليم في النهاية والخروج بأقل خسائر ممكنة.