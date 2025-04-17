إتاحة الاستعلام عن نتيجة معلم مساعد لغة إنجليزية.. الرابط والخطوات

كتب: عبدالعزيز سلامة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل عدد 20 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

رابط وخطوات الاستعلام

يمكن للمتقدمين الراغبين في الاستعلام عن القبول المبدئي للوظائف الاستعلام، الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط الرسمي للموقع.

- اختيار الاستعلام عن المسابقات.

- إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة.

- الاطلاع على نتيجة القبول المبدئي وموعد ومكان انعقاد الامتحان الإلكتروني.

تنبيهات للمتقدمين على الوظائف

نوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن هذا الاستعلام مخصص فقط للمتقدمين على وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، وأن الامتحان سيتم إجراؤه إلكترونيًا، وفي المواعيد والمراكز المحددة لكل متقدم.

كما يجب على المقبولين مبدئيًا الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحدد مع اصطحاب المستندات المطلوبة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وتأتي هذه المسابقة في إطار خطة الدولة لسد العجز في المدارس وتحسين جودة التعليم، من خلال استقطاب كوادر مؤهلة ومتميزة، وبما يواكب التطورات الحديثة في العملية التعليمية.