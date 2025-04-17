مدبولي: لن نسمح بتعاطي المخدرات بين الموظفين.. وزيادة ملحوظة في أعداد خريجي الطب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم السماح بوجود أي موظف أو عامل متعاطي للمواد المخدرة في الدولة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذا الأمر يتم وفقا للقانون والضوابط التي جرى وضعها لضمان عدم وقوع ظلم.

وأوضح مدبولي أن كليات الطب على مستوى الجمهورية كانت تخرج نحو 9 آلاف طبيب سنويا قبل 6 أو 7 سنوات، وتساءل عن التشكيك في جودة التعليم المصري في ظل المكانة التي يحظى بها الأطباء المصريون في دول العالم.

وأضاف أن الدولة وجهت بمضاعفة أعداد الخريجين من خلال إنشاء الجامعات الجديدة وكليات الطب، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، ونتيجة لذلك، وصل عدد خريجي كليات الطب حاليا إلى 15 ألف سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 21 ألف خلال 3 سنوات، بينما بلغ عدد المقبولين في السنة الأولى بكليات الطب هذا العام 29 ألفا، ما يعني وجود 29 ألف طبيب سنويا بعد 6 سنوات.

كما أشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشهد طفرات غير مسبوقة، مؤكدا أن تشجيع الشباب على إيجاد فرص عمل جيدة في أي مكان جزء من سياسة الدولة، وأن هجرة بعض الأطباء والمهندسين والكفاءات الفنية للعمل في الخارج ليس عيبا، بل يمثل مصدرا للعملة الصعبة للدولة المصرية، والدولة تعمل على تطوير المنشآت الطبية وتحسين رواتب العاملين بها.