رئيس الوزراء لـ «الوطن»: الحكومة اتخذت إجراءات مهمة بشأن تعاطي أي موظف للمخدرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت مجموعة مُهمة من الإجراءات الخاصة بتعاطي أي موظف للمخدرات، على رأسها هي الفصل من العمل، موضحا أن الحكومة اهتمت بوضع عدد من الضوابط قبل تنفيذ هذه الإجراءات، على رأسها عمل اختبارات دورية على كل العاملين.

وقال رئيس الوزراء في إجابته على سؤال الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسؤولة عن تغطية شؤون مجلس الوزراء بجريدة «الوطن»، والخاص بإمكانية تنفيذ إجراءات جديدة فى حالة تعاطي الموظف أدوية علاجية يثبت إيجابيتها ضمن قائمة المخدرات، بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد، إن الدولة المصرية وضعت الإجراءات بصورة واضحة، حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الظلم لأي موظف.