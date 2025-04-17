أمور تساعدك على اتخاذ قرار بشكل سليم.. لا تتردد في فعلها

كتبت: عبير خالد

هناك العديد من النصائح التي وجب عليك اتباعها والتي تساعدك بشكل أو بآخر في اتخاذ القرار بشكل سليم دون تسرع، وذلك عبر تخصيص وقت كافي من أجل دراسة كافة القرارات أمامك، ومعرفة نتائجها المحتملة قبل اتخاذ القرار، مع مراعاة مخاطر كل خيار على حدة وذلك وفقًا لـ«medium».

لا تعتمد على انطباعك الأول

حاول قدر الإمكان عدم الاعتماد على الانطباع الأول عند اتخاذ أي قرار خاص بك، فلا ينبغي أن يكون هذا العامل الوحيد الذي ينبغي الاعتماد عليه عند اتخاذ أي قرار، بل وجب مراعاة أيضًا العديد من الاعتبارات الأخرى، مثل النظر إلى ذلك الخيار من كافة الزوايا، فذلك يجعلك قادرًا على اتخاذ القرار في النهاية بشكل سليم، بعد حساب كافة السلبيات والإيجابيات.

لا تقتصر على خيارين فقط

واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند اتخاذ القرار، هي الاعتماد على خيارين فقط، فذلك غير صحيح بالمرة، فبدلًا من ذلك يفضل أن تضع جميع الخيارات أمام نصب عينيك، لتكون في الأخير قادرًا على اختيار الأنسب من بينهم، وذلك بعد تخيل جميع السيناريوهات المتوقع حدوثها، والتي قد تحدث وكيف سيؤثر كل منها عليك حال ذلك، فذلك شأنه مساعدتك على اتخاذ القرار بشكل صحيح وتجنب الندم في وقت لاحق.

عدم الخوف من الفشل

عدم الخوف من الفشل واحدة من الأمور الضرورية التي تساعدك كثيرًا في اتخاذ القرار، فإذا كنت تعرف القرار الأفضل من البداية، فلا تتردد في اتخاذه خوفًا من إلا ينجح، فالمخاطرة في حد ذاتها تساعدك على تجربة أشياء جديدة، واكتشاف ما يناسبك والخيارات الأكثر احتمالًا للنجاح.