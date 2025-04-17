نجل نعيم عيسي يكشف تطورات حالته الصحية: «في العناية المركزة والوضع صعب»

نجل نعيم عيسي يكشف تطورات حالته الصحية: «في العناية المركزة والوضع صعب»

نجل نعيم عيسي يكشف تطورات حالته الصحية: «في العناية المركزة والوضع صعب»

كتب: أحمد عبد الرحمن

كشف نجل الفنان نعيم عيسي، تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، نقل إثرها إلى أحد المستشفيات، وجرى احتجازه داخل العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية لنعيم عيسي

قال نجل نعيم عيسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «والدي تعب الأسبوع اللي بعد العيد على طول، وقولنا شوية برد بس التعب بدأ يزيد، فطلبنا الأسعاف والمستشفى قال لازم يدخل العناية المركزة، ويتحط على أجهزة تنفس صناعي».

وتابع: «الأطباء قالوا إن والدي عنده التهاب في الرئة، لكن حالته بتسوء بقالها أكتر من يوم، وعشان كده بيدرسوا إنهم يعملوا فتحة في الرقبة، علشان يوصلوا منها أجهزة التنفس الصناعي عن طريق الحنجرة، بس الوضع صعب أدعو له».

آخر أعمال نعيم عيسي

في سياق آخر، يغيب نعيم عيسي عن الأعمال الفنية، منذ فترة كبيرة، حيث كانت آخر أعماله فيلم حسن دليفري، عام 2016، التى كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أحد العاملين في المطاعم، الذي يقوم بتوصيل الطلبات للزبائن، لكنه في كل مرة يخرج فيها يقع في مأزق ومشكلة مختلفة، الأمر الذي يؤثر على حياته بشكل كبير.

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