حكاية شاب تعافى من الإدمان بعد 17 عاما.. كنت هخسر أسرتي وشغلي

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي مُقدم برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة» حلقة خاصة من داخل أحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بإمبابة، حيث أجرى لقاء مع شاب كان يتعاطى المواد المخدرة لمدة 17 عامًا.

وقال محمد طارق الذي تعافى من الإدمان، إنه تعاطى المواد المخدرة لمدة 17 عامًا، وتوقف عنها لمدة عام ونصف العام.

وأضاف: «الفضل يرجع لربنا ثم المكان هنا، والمكان هنا بيساعدني من غير مقابل، وكنت أتعاطى جميع أنواع المخدرات، وكنت شغال في شركة وكنت بستلف».

وتابع: «المخدرات وصلتني إني كنت بهين أهلي، وبقيت عصبي عليهم، وكنت هخسر والدتي وزوجتي وأبنائي، ومن هنا بدأت أفوق لأني كنت رايح في مكان خطر».