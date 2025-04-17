3 نصائح تساعدك على التخلص من الضغط النفسي.. جربها فورا

كتبت: عبير خالد



يؤثر الضغط النفسي بشكل سلبي على الفرد، ويجعله غير قادرًا على الاستمتاع بحياة هادئة، لأنه يكون دائم التفكير في الكثير من الأمور من حوله، ويشعره بالتوتر وعدم قدرته على تجاوز الأمور بسهولة وفقًا لـ«apa.org» وهي جمعية علم النفس الأمريكية.

وقدمت الجمعية مجموعة من النصائح للاستمتاع بالحياة والهروب من الضغط النفسي والعصبي على النحو التالي:.

التفكير بشكل إيجابي

حاول قدر الإمكان النظر إلى المواقف بإيجابية، واعتبر أن المشاكل أو الضغط النفسي الذي تعيشه، فرصة جيدة لك، تساعدك على التفكير جيدًا في حياتك وابعد الأفكار السلبية عنك، عبر العمل على استبدالها بأخرى إيجابية، فذلك الأمر يُساعدك بشكل أو آخر على تقليل التوتر والضغط العصبي لديك، ففي بعض الأحيان يكون التوتر والضغط العصبي ناتجًا عن مُحاولات الأشخاص إلى التعامل مع الأمور بشكل مثالي، فبدل من ذلك يفضل وضع توقعات أكثر واقعية، وإعادة النظر في المواقف التي تمر بها بشكل إيجابي، فذلك يمكن أن يجعل الحياة أسهل.

طلب الدعم من أقرب الأشخاص لك

لا تتردد عند مرورك بوقت عصيب من طلب الدعم والمٌساعدة من الآخرين، فذلك يُساعدك بشكل أو آخر على التحسن بشكل تدريجي مهما بلغت صعوبة الأمر، عبر إخباره أنك تمر بوقت عصيب والاستفادة من نصائحه وتوجيهاته، فلا تحمل نفسك أكثر من طاقتها وتتحمل كل ذلك بمفردك، ففي الواقع، ربما يساعدك دعم الأصدقاء والأهل في تخطي تلك المرحلة بسهولة دون بذل مجهودًا إضافيًا، بالإضافة إلى مساعدتك إلى الاهتمام بذاتك مجددًا حتى تصل إلى التعافي التام فلا تترد في فعل ذلك بأي طريقة، لأنه يُساعدك كثيرًا على الشعور بالتحسن بشكل تدريجي، ومن ثم القدرة على مواصلة أعمالك مجددًا، لأن الانغماس في روتين حياتك مرة أخرى، أمر جيد للغاية ويساعدك على تحسين مزاجك والتقليل من حدة الضغط العصبي الذي كنت تمر به في وقت سابق.