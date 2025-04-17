علي جمعة: الأشاعرة والماتريدية وأصحاب الحديث هم جماعة السنة.. واتفاق العقيدة بين المسلمين يبلغ 95%

كتب: نرمين عفيفي

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، أن أهل السنة والجماعة يشملون الأشاعرة والماتريدية، ومن سلك سبيل أهل الحديث، ممن التزموا بالمنهج العلمي في التعامل مع النصوص، ولم يخالفوا العقيدة الإسلامية.

علي جمعة: أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة بودكاست «مع نور»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، وهم الماتريدية أيضًا، المنسوبون إلى الإمام أبي منصور الماتريدي وهم أيضًا ممن لم يخالفوا المنهج واتبعوا المنهج العلمي، وما سمّوا أنفسهم بأهل الحديث إلا لأنهم كانوا مهتمين جدًا بتتبع الحديث النبوي، وصدقوه، وتعاملوا معه بمنهج علمي، فأصبح عندنا ثلاث - كما نص العلماء - يكاد تكون الخلافات بينها محصورة جدًا في مسائل المعتقد».

علي جمعة: «التوحيد» و«الكلام» كلها مسميات لعلم واحد

وتابع: «أهل السنة والجماعة معناها أولًا: عقيدة على مذهب معين، فلا بد أن نذهب إلى العقيدة لنرى ما هذا المذهب الذي يُسمى بأهل السنة والجماعة، فنجد أنه يتكلم في النهاية عن الإلهيات، والنبوات، والسمعيات، وأهل السنة والجماعة لهم في هذه المسائل التي عددناها، وجدناها في حدود 1500 مسألة عقدية، هذه هي عقيدة الإسلام التي تكلم فيها العلماء بالتفصيل، وأوضحوا أدلتها، وما يترتب عليها، ومخالفتها، وإجابات أخرى على نفس الأسئلة، لكن الموضوعات هي 1500 مسألة، يضبط هذه الـ1500 مسألة نحو 250 مصطلحا فقط لا غير، اهتم بها علماء التوحيد، وعلماء الكلام، وهذا يسمى أصول الدين، ويُسمى علم التوحيد، ويُسمى علم الكلام، وهي كلها مسميات لعلم واحد».