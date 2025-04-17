أستاذ شريعة: وصية النبي لابن عباس أصل عظيم في تربية النشء على التوحيد وحسن التوكل

كتبت: نرمين عفيفي

أكد الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – تُعد أصلًا عظيمًا في تربية النفوس، خاصة في مرحلتي الطفولة والشباب.

وأشار خلال حلقة برنامج «أوصاني الحبيب» على قناة الناس، إلى الحديث الشريف الذي روى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، قائلا: «يا غلام، إني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»، مؤكدًا أن هذا الحديث يحمل معاني توحيدية وتربوية عميقة.

الوصية النبوية توجه القلوب للتعلق بالله ومراقبته وحسن التوكل عليه

أوضح «مهنا» أن هذه الوصية النبوية توجه القلوب إلى التعلق الكامل بالله تعالى دون سواه، وتدعو إلى مراقبة الله وحُسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه.

وأضاف: «في هذا الحديث تعليم بالغ للأطفال والشباب، ليشبّوا على الوعي بالله، وشهود توحيده، والانقياد لقضائه، والإيمان بأن النفع والضر لا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى».

حفظ الله يكون برعاية حقوقه والتسليم لقدره والثقة في تدبيره.

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك»، مؤكدا أن هذا النص يحمل معنى التسليم المطلق لقَدَر الله، والثقة في تدبيره، وعجز الخلائق عن التصرف خارج مشيئة الله عز وجل، وهو ما يزرع الطمأنينة في قلب المؤمن.

واستشهد بكلام الإمام ابن عطاء الله السكندري: «إذا رزقك في الظاهر الامتثال لأمره، وفي الباطن الاستسلام لقهره، فقد أعظم المنة عليك»، موضحا أن الامتثال في الظاهر هو التزام أحكام الشريعة والطاعات واجتناب المعاصي، بينما الاستسلام لقهره هو الرضا بأقدار الله والتسليم لحكمه والثقة برحمته وعدله.

وأضاف: «هذه الموازنة بين الظاهر والباطن، بين العمل والانقياد، بين السعي والتسليم، تمثّل جوهر العلاقة بين العبد وربه، ومن وُفّق لذلك فقد نال أعظم منّة من الله تعالى، كما قال ابن عطاء»

وقائل: «احفظ الله برعاية حقوقه، يحفظك في دينك ودنياك.. وهذا هو سر التربية النبوية التي بها تسمو القلوب وتتزكى النفوس».