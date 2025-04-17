وزير الخارجية: نثمن الموقف الجزائري تجاه الأشقاء في فلسطين

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، تطرقت مع الرئيس تبون الى الجهود العربية الهادفة إلى كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وثمنت الموقف الجزائري المبدئي تجاه الأشقاء فى فلسطين، وتعزيز صمودهم على الأراضي الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني فى البقاء ومواجهة ومجابهة مخططات التهجير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، قائلا: «تحدثنا عن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق التعافي المبكر فور التوصل لإتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة، خاصة وأن هذة الخطة قد اعتمدتها القمة العربية الطارئة فى القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدها الاجتماع الوزاري الطارىء لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في 7 مارس الماضي».

وتابع: «أحطت السيد الرئيس علما بالتزام مصر استضافة مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار لوضع هذة الخطة العربية الإسلامية، موضع التنفيذ خاصة وأنها أصبحت تحظى بدعم دولي وإقليمي، وبما يساعد الشعب الفلسطيني على التشبث بأرضه، واستمعت إلى رؤى وحديث فخامة الرئيس فيما يتعلق بالدعم الجزائري المتواصل للشعب الفلسطيني».

وأكملت: «نقلت تقدير مصر الكامل لفخامة الرئيس تبون وللجزائر الشقيقة على الدور الهام للغاية الذي تضطلع به الجزائر فى دعم القضايا العربية والحقوق العربية بما فى ذلك الحقوق الفلسطينية».

وتابع: « اللقاء مع الرئيس تبون شهد تأكيد الإرادة المشتركة والقوية لمزيد من دفع وتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب».

وقال: «أجدد الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهذا أمر ليس بمستغرب على دولة الجزائر الشقيقة».