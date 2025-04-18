3 أبراج فلكية تحتاج وقت كبير للتفكير..«مش بتقتنع بسهولة»

يميل أصحاب بعض الأبراج الفلكية إلى معرفة كل شيئ ولا يقتنعون بسهولة، ومن ثم اتخاذ قرار مناسب سواء بالرفض أو القبول وفقا لموقع «yourtango».

برج الأسد

مواليد برج الأسد يرغبون دوما في السماع الأمور بشكل منطقي، رغم كونهم عاطفيين بطبعهم، إلا إذ تعلق الأمر بقرار مصيري، فهم لا يقتنعون بسهولة، ويرغبون في حسابة الأمور جيدا، ومعرفة إيجابياتها وسلبياته حتى لا يشعرون بالندم فيما بعد.

برج الجدي

مواليد برج الجدي أشخاص مُنظمين بطبعهم، لديهم دوما نظرتهم الخاصة نحو الأمور، لهذا حينما يُحاول شخص ما إقناعهم بوجهة نظره، فهم يرفضون ذلك تماما، حتى يدرسون الأمر بشكل جيدا، وفي الغالب لا يقتنعون بسهولة، فهم أشخاص عنيدين بطبعهم.

برج الميزان

يميل برج الميزان إلى استخدام العاطفة في أغلب الأحيان، إلا في حالة تعلق الأمر بحياته المهنية، فيكون مدركا لعواقب قراره المتسرع، لهذا يتأنى كثيرا قبل أن يقتنع بأي أمر بسهولة.