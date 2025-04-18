سبب وفاة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عاما

سبب وفاة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عاما

سبب وفاة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عاما

توفي الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عاما، منذ قليل، وهو ما ما مثّل صدمة للجمهور إذ لم يكن يعاني من أمراض سابقة.

وفاة الفنان سليمان عيد

وكشف مصدر مقرب من الفنان سليمان عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان سليمان عيد توفي بسبب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ داخل منزله خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله لإحدى مستشفيات الشيخ زايد، ولكنه فارق الحياة.

آخر أعمال سليمان عيد

وكان آخر أعمال الفنان سليمان عيد مشاركته في فيلم سيكو سيكو، الذي عُرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر، بمشاركة عصام عمر وطه دسوقي وعدد كبير من الفنانين.

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