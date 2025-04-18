وزير الخارجية الأمريكي: الحرب على أوكرانيا مأساوية ونسعى لإيقافها خلال أيام

قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إنّ الحرب على أوكرانيا مأساوية، وبلاده تبذل جهودها لإنهائها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنّ وضع نهاية للحرب المأساوية في أوكرانيا ليس مستحيلا، مطالبا روسيا بأن تقرر موقفها إذا كانت حقا تريد الحرب مع أوكرانيا أم السلام.

وزير الخارجية الأمريكي: محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام

وأوضح: «ما نعمل عليه الآن هو محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام، ومحادثاتنا في باريس بشأن أوكرانيا كانت إيجابية».

وأكمل: «قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستكون جزءا من أي اتفاق، ولا نريد استمرار مقتل الآلاف بالحرب الأوكرانية، ولا يمكن مواصلة الاجتماعات لوقف الحرب في أوكرانيا دون تحقيق تقدم ملموس».

محادثات رفيعة المستوى حول الحرب الروسية الأوكرانية

وعُقدت في باريس محادثات رفيعة المستوى ضمت مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، وُصفت بأنها خطوة دبلوماسية بارزة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وخلال هذه المحادثات، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية التوصل إلى اتفاق سلام، بينما أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

من جانبها، قدمت الولايات المتحدة إطارًا لسلام دائم، قوبل بترحيب إيجابي في باريس، رغم وجود بعض الشكوك بسبب النهج الأحادي الأمريكي السابق وعدم مشاركة أوروبا الكاملة في العملية. ​