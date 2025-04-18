وزير الخارجية الأمريكي: الحرب على أوكرانيا مأساوية ونسعى لإيقافها خلال أيام

وزير الخارجية الأمريكي: الحرب على أوكرانيا مأساوية ونسعى لإيقافها خلال أيام

وزير الخارجية الأمريكي: الحرب على أوكرانيا مأساوية ونسعى لإيقافها خلال أيام

قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إنّ الحرب على أوكرانيا مأساوية، وبلاده تبذل جهودها لإنهائها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنّ وضع نهاية للحرب المأساوية في أوكرانيا ليس مستحيلا، مطالبا روسيا بأن تقرر موقفها إذا كانت حقا تريد الحرب مع أوكرانيا أم السلام.

وزير الخارجية الأمريكي: محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام

وأوضح: «ما نعمل عليه الآن هو محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام، ومحادثاتنا في باريس بشأن أوكرانيا كانت إيجابية».

وأكمل: «قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستكون جزءا من أي اتفاق، ولا نريد استمرار مقتل الآلاف بالحرب الأوكرانية، ولا يمكن مواصلة الاجتماعات لوقف الحرب في أوكرانيا دون تحقيق تقدم ملموس».

محادثات رفيعة المستوى حول الحرب الروسية الأوكرانية

وعُقدت في باريس محادثات رفيعة المستوى ضمت مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، وُصفت بأنها خطوة دبلوماسية بارزة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وخلال هذه المحادثات، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية التوصل إلى اتفاق سلام، بينما أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

من جانبها، قدمت الولايات المتحدة إطارًا لسلام دائم، قوبل بترحيب إيجابي في باريس، رغم وجود بعض الشكوك بسبب النهج الأحادي الأمريكي السابق وعدم مشاركة أوروبا الكاملة في العملية. ​

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا