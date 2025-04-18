«الطفولة والأمومة»: إحباط محاولة زواج طفلة عمرها 13 عاما في سوهاج

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بإحدى قرى مركز دار السلام في محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع وحدة حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وبالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل، بلاغًا في بداية شهر أبريل الجاري، يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من أحد أبناء عمومتها يبلغ من العمر 18 عامًا، وبالبحث وبالتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج، جرى التأكد من صحة الواقعة، وأن أهلية الطفلة تعتزم إتمام الزواج بموجب عقد زواج عرفي لحين إتمامها السن القانونية.

ووجهت رئيسة المجلس، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، واتخذت وحدة حماية الطفولة بالمحافظة، الإجراءات اللازمة كافة لوقف إجراءات الزواج، حيث وقع الأب على إقرار بعدم إتمام الزيجة إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانونية، مع المتابعة المستمرة لحالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها وللتأكد من عدم إتمام الزيجة في وقد لاحق.

عدم إتمام الزواج

وأضافت أن وحدة حماية الطفولة بمحافظة سوهاج، تابعت الطفلة داخل الأسرة لضمان عدم إتمام الزواج، إلا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا آخر يفيد بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج، وحدد لزفافها مساء الخميس الموافق 17 أبريل.

ووجهت السنباطي بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجرى تحرير محضر إداري، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

ومن جهته، قال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفقا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

أرقام المجلس القومي للطفولة والأمومة

وناشد بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك حقوق الطفل، من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل، على رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.