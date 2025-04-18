أسعار التكييفات 2025 في سوق الأجهزة الكهربائية.. استعد لفصل الصيف

كتبت - إسراء حامد محمد

أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول فصل الصيف 2025 الذي يبدأ رسميا في 21 يونيو المقبل، وكلما اقتربنا من هذا الفصل تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي، ويتميز فصل الربيع الحالي بكثرة التقلبات الجوية، التي قد تتضمن موجات شديدة الحرارة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يقبلون على شراء تكييفات جديدة قبل حلول فصل الصيف.

وتختلف أسعار التكييفات 2025 في سوق الأجهزة الكهربائية حسب الماركة وحسب سعة التشغيل الخاصة به، وتأتي وفق مواقع شركات الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

أسعار تكييفات 2025

أسعار التكييفات 1.5 حصان، فتتمثل في التالي:

تكييف بيكو إنفرتر 1.5 حصان بارد وسخن: يصل سعره إلى 32.999 جنيها.

تكييف سبليت بيكو إنفرتر 1.5 حصان بارد فقط: يصل سعره إلى 33.935 جنيها.

تكييف فريش تربو 1.5 حصان بارد: يصل سعره إلى 22.499 جنيها.

تكييف فريش 1.5 حصان بارد فقط: يصل سعره إلى 23.199 جنيها.

تكييف بيكو سبليت 1.5 حصان سمارت إنفرتر بارد فقط: يصل سعره إلى 28.499 جنيها.

تكييف إل جي 1.5 حصان بارد وساخن ديجيتال: يصل سعره إلى 27.199 جنيها.

تكييف إل جي hero 1.5 حصان بارد فقط: يصل سعره إلى 25.699 جنيها.

أسعار التكييفات 2.25 حصان

تكييف فريش 2.25 حصان بارد وساخن سمارت بلس إنفرتر: يصل سعره إلى 43.499 جنيها.

تكييف إل جي 2.25 حصان بارد وساخن: يصل سعره إلى 41.799 جنيها.

تكييف ميديا 2.25 حصان سبليت بارد وساخن إنفرتر: يصل سعره إلى 48.999 جنيها.

تكييف شارب 2.25 حصان بارد وساخن: يصل سعره إلى 38.299 جنيها.

تكييف إل جي هيرو سبليت بارد فقط 2.25 حصان: يصل سعره إلى 36.999 جنيها.

تكييف شارب 2.25 حصان بارد وساخن إنفرتر بلازما: يصل سعره إلى 53.999 جنيها.

أسعار التكييفات 3 حصان