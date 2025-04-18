«سلامة الغذاء»: ضبط منتجات غير صالحة في محلات بلبن وكرم الشام

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه تم رصد عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي ، مما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء.

وفي إطار حرص الهيئة على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، قامت الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهورية.

تهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء، شروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، إضافةً إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات و المنتجات بالمصانع والفروع ووردت نتائج التحاليل تفيد بوجود بكتريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول هذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي.

كذلك احتوت بعض المنتجات على ألوان محظورة دوليا، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة مما قد يساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها و فسادها .

وأسفرت الجولات التفتيشية عن النتائج التالية:

- زيارة أكثر من [47] محل ومنشأة غذائية التابعة لهذ السلاسل.

-اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للعلامات التجارية المذكورة آنفا لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع.

- مصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتهيب الهيئة بجميع أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام التام باشتراطات و معاير سلامة الغذاء المحددة من قبل الهيئة والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة القادمة دون تهاون، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة والقوانين.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

- الموقع الرسمى للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- الخط الساخن لحماية المستهلك