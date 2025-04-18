القبض على 4 لصوص سرقوا غطاء بالوعة صرف صحي في أسيوط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي خاصة بأحد المنازل بأسيوط وضبط مرتكبي الواقعة.



وتضمن مقطع الفيديو تضرر صاحب الحساب من قيام 4 أشخاص مستقلين «تروسيكل» بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي خاصة بأحد المنازل بمدينة القوصية بمديرية أمن أسيوط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) وكذا ضبط المركبة المستخدمة في رتكاب الواقعة غير مرخصة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط غطاء البالوعة المستولى عليه بمنزل أحدهم.