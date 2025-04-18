«كيف حالك جدا».. طبعة جديدة من ديوان السيد العديسي عن دار بوملحة الإماراتية

صدر حديثًا عن دار بوملحة في الإمارات ديوان «كيف حالك جدًا» للشاعر المصري السيد العديسي، وصمم الغلاف الفنان أحمد فرحات.

ديوان السيد العديسي في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

وعن إصدار الطبعة الجديدة، قال «العديسي»: «تعاقدت مع دار بوملحة الإماراتية على إصدار ديواني كيف حالك جدًا، وسيكون متوفرًا في جناح الدار بداية من أول أيام معرض أبو ظبي الدولي للكتاب».

يذكر أن الديوان كان قد صدر لأول مرة في عام 2017 عن دار نشر مصرية، وتعد هذه الطبعة هي الثانية، ويأتي هذا الإصدار كبداية لتعاون ثقافي بين دار بوملحة والشاعر المصري، قد يمتد ليشمل نشر جميع مؤلفاته في الأسواق العربية.

سيرة ومسيرة السيد العديسي



أما عن السيد العديسي فهو شاعر وصحفي مصري، يشغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ومن مواليد محافظة الأقصر، وصدر له، ديوان «قبل النجع» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2004، وديوان «بابتسامة نذل بيموت» عن دار وعد 2013، وديوان «يقف احترامًا لامرأة تمر» عن دار الأدهم 2015، وديوان «أموت ليظل اسمها سرًا» عن دار إبداع 2016، وديوان «كيف حالك جدا» دار دون 2017، وديوان «كقاطع طريق» عن دار دريم بن 2020، وديوان «صباح الخير تقريبا» دار تشكيل للنشر 2023، ورواية «طواحين الهوى» عن دار تشكيل 2024، بينما يعمل الآن على مؤلفات عدة مثل كتاب «الحياة السرية في صعيد مصر»، وديوان «يشير بيده لمشيعيه».