رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر منحازة للحقوق الفلسطينية الشرعية في إقامة دولة مستقلة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر منحازة للحقوق الفلسطينية الشرعية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف: «مصر تعمل على الدفاع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية، والجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين».

وتابع: «الجهود المصرية القطرية استهدفت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، و الجهود المصرية تواصلت رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن القاهرة بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بمراحله كافة».