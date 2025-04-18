رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر هي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة.

وأضاف: «مصر عملت على أن تكون العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية، والقاهرة كانت طوال أعوام وعقود مقر انعقاد اجتماعات الفصائل الفلسطينية وحتى اليوم».

وتابع: «مصر قدمت ما يصل إلى 75% من إجمالي المساعدات إلى قطاع غزة، ومصر استقبلت 105 آلاف فلسطيني من قطاع غزة جرحى أو مصابين بأمراض مزمنة».

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