«مصر تستطيع» في قلب صناعة الفخار بمدرسة الفواخير بالفسطاط (فيديو)

«مصر تستطيع» في قلب صناعة الفخار بمدرسة الفواخير بالفسطاط (فيديو)

«مصر تستطيع» في قلب صناعة الفخار بمدرسة الفواخير بالفسطاط (فيديو)

خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع على قناة «دى إم سي»، استعرض طلاب مدرسة الفواخير بالفسطاط، كيفية صناعة الفخار في أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في الشرق الأوسط.

تعلم صناعة الفخار

قال الطالب أدهم نصر الدين، إنه في الصف الثانى بالمدرسة، وقد تخصص صب وتشكيل.

وأضاف أنه قد ورث المهنة أبا عن جد، وأراد إحياء المهنة وتعلمها، كما أنه يريد تعلم المهنة نظريًا وعمليًا لتطوير الصناعة، بعد أن رفض الالتحاق بالثانوية العامة.

وأكد الطالب محمد محمود أنه كان يقوم بمشاهدة عدد من الفيديوهات لأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي لصناعة الفخار فأراد أن يخوض التجربة فالتحق بالمدرسة.

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