ضياء رشوان: القاهرة تمتلك أدوات وقدرات تؤهلها للعب الدور المحوري في القضية الفلسطينية

ضياء رشوان: القاهرة تمتلك أدوات وقدرات تؤهلها للعب الدور المحوري في القضية الفلسطينية

ضياء رشوان: القاهرة تمتلك أدوات وقدرات تؤهلها للعب الدور المحوري في القضية الفلسطينية

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تظل القوة العسكرية الأكبر في المنطقة، مشددًا على استمرار الجهود المصرية الحثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله.

وأشار «رشوان» خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، إلى أن القاهرة واصلت جهودها الدؤوبة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة رغم استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر تتحرك على جميع المستويات لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الموقف المصري ينطلق من ثقلها العسكري والسياسي الإقليمي، ومن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، معتبرًا أن القاهرة تمتلك الأدوات والقدرات التي تؤهلها للعب هذا الدور المحوري.

وتابع أن توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 بعد 5 حروب شكل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، جعل من القاهرة طرفًا يُحسب له حساب في الصراع، لافتا إلى أن هذه المعاهدة لم تكن فقط لصالح مصر، بل أسست لإطار إقليمي أوسع، توازن فيه القاهرة بين حقوق الفلسطينيين ومتطلبات الأمن الإقليمي.

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