Logo
آخر الأخبار
السبت، 19 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية شرقي مدينة غزة

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية شرقي مدينة غزة

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفًا مدفعيًا على المناطق الشرقية لمدينة غزة، في تصعيد عسكري جديد على القطاع، جاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا