إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفًا مدفعيًا على المناطق الشرقية لمدينة غزة، في تصعيد عسكري جديد على القطاع، جاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية».