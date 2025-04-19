رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين قيادات جديدة في الكليات والمراكز

أصدر الدكتور محمد سامى عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات بتعيين عدد من القيادات الجامعية بكليات الجامعة ومراكزها، شملت كليات الحقوق، والتمريض، ودار العلوم، والهندسة، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والآثار، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، والعلوم، ومعهد الليزر.

وتضمنت القرارات تعيين مستشار لرئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، وثلاثة وكلاء لكليات الحقوق والتمريض ودار العلوم، وأربعة عشر رئيسا للاقسام العلمية، وخمسة عشر مديرا ونائبا للمدير لعدد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وشملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة كلا من:

الدكتور عبد الهادي فوزي العوضي مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والدكتور سامي عبد الباقي أبو صالح وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق، والدكتور زينب محمد السيد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية التمريض، والدكتور علي عبد القادر عثمان وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية دار العلوم، وفي كلية الهندسة الدكتور ناير احمد الاسناوي رئيسًا لقسم الهندسة الإنشائية، وفي الطب البيطري الدكتور أحمد سمير محمد شحاته رئيسًا لقسم الميكروبيولوجيا، والدكتور محمد اسماعيل مصطفي رئيسًا لقسم الأدوية، وفي العلاج الطبيعي الدكتور هاني عزت ابراهيم رئيسًا لقسم ع.ط لاضطرابات الجهاز الدوري التنفسي والمسنين، وفي الدراسات العليا للبحوث الإحصائية الدكتور محمد رضا محمد صبحي قائمًا بأعمال رئاسة قسم الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي، والدكتور أحمد امين الشيخ وكيل الكلية قائمًا بأعمال رئاسة قسم بحوث وإدارة العمليات، وفي معهد الليزر الدكتورة لطيفة محمد عبدالجواد رئيسًا لقسم تطبيقات الليزر الطبية، وفي التخطيط العمراني الدكتورة صفاء احمد غنيم قائمًا بأعمال رئاسة قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية، وفي كلية الآثار الدكتور ياسر اسماعيل عبد السلام رئيسًا لقسم الآثار الإسلامية، وفي كلية الآداب الدكتور سامح فاروق حنين رئيسًا لقسم الدراسات اليونانية واللاتينية، والدكتور عبدالله حسين متولي رئيسًا لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات، وفي كلية العلوم الدكتور طارق محمد عباس رئيسًا لقسم الرياضيات.

وشملت القرارات تعيين 7 مديرين وهم: الدكتورة آيه بدوي عبدالسلام قائمة بأعمال مدير المركز الإقليمي لسلامة وجودة المواد الغذائية بالطب البيطري، والدكتور هيثم سمير عبدالقادر قائمًا بأعمال مدير مركز الليزر الطبي بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور عادل أمين صالح مديرًا للمركز العلمي للدراسات اليابانية، والدكتورة أمل حسن أحمد مديرًا لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، والدكتور أحمد عادل حسن عمار قائمًا بأعمال مدير مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية بكلية الآداب، والدكتورة رانيا سمير إلياس مديرًا لمركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بالتربية للطفولة المبكرة، والدكتور عمرو رمضان معوض قائمًا بأعمال مدير مركز الإرشاد النفسي بالدراسات العليا للتربية.