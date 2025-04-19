بقدرة 70 طنا.. موانئ البحر الأحمر توقع عقدًا لبناء قاطرتين بحريتين حديثتين

بقدرة 70 طنا.. موانئ البحر الأحمر توقع عقدًا لبناء قاطرتين بحريتين حديثتين

بقدرة 70 طنا.. موانئ البحر الأحمر توقع عقدًا لبناء قاطرتين بحريتين حديثتين

وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عقدًا مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، إحدى الشركات الرائدة في مجال بناء السفن في المنطقة، لبناء قاطرتين بحريتين جديدتين لصالح الهيئة، وتم توقيع العقد بمقر الشركة.

إنشاء قاطرتين بحريتين حديثتين بقدرة عالية على التعامل مع السفن

يهدف المشروع إلى إنشاء قاطرتين بحريتين حديثتين تتمتعان بقدرة عالية على التعامل مع السفن ذات الحمولات الضخمة، مما سيمكن موانئ البحر الأحمر من تحسين عمليات المناورة والإرشاد، خاصة في ظل حركة التجارة المتزايدة في المنطقة، وتتميز القاطرتان بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، مما يجعلهما قادرتين على التعامل مع مختلف الأحجام والأوزان للسفن في ظروف مناخية متقلبة، وسيتم بناء القاطرتين وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتقنية بما يضمن توفير أقصى درجات الكفاءة التشغيلية مع الالتزام التام بحماية البيئة البحرية.

التوسع في القدرات البحرية

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، في بيان أن التدريب والتوسع في القدرات البحرية جزء من خطة الهيئة الطموحة، يشمل ذلك تدريب أطقم الهيئة على تشغيل القاطرات الجديدة، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية ويدعم هدف الهيئة في توسيع قدراتها البحرية لمواكبة التحديات المستقبلية.

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