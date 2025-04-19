عضو غرفة شركات السياحة: الاستثمار الفندقي في مصر يسجل مستويات مُرضية

أكد هاني الفيومي، رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعضو غرفة شركات السياحة، أن الوصول إلى تحقيق الهدف القومي باستقبال 30 مليون سائح سنويًا يتطلب تحقيق ثلاثة معطيات أساسية، أولهما زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن القاهرة بمفردها في حاجة إلى 26 ألف وحدة فندقية إضافية، فيما يتم حاليًا بناء 24 فندقًا في القاهرة، وفي الساحل الشمالي يتم حاليًا بناء 40 فندقًا، وايضًا تطوير الغرف الموجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر.

الوصول إلى 30 مليون سائح

وطالب «الفيومي»، في حوار له ببرنامج «المجلة السياحية»، على قناة «النيل للأخبار»، بالتركيز على السوق الأفريقية، معربًا عن اعتقاده أن هذا السوق كفيل بتحقيق الهدف القومي لمصر في صناعة السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح، مؤكدًا أن الاستثمار الفندقي في مصر قد سجل مستويات مُرضية وسط توجه رجال الأعمال المصريين والعرب لضخ المزيد من الأموال في بناء وتطوير الفنادق.

حاجة السوق السياحي المصري لتوفير عدد كبير من الفنادق

وأعرب عن اعتقاده أن مصر تحتاج حاليًا إلى رفع مهارات القائمين على الخدمة الفندقية من خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المعايير الدولية لتقديم أفضل خدمة، مؤكدًا حاجة السوق السياحي المصري لتوفير عدد أكبر من الفنادق في منطقة الأهرامات.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بالبنية التحتية من طرق ووسائل نقل سيسهل على السائح الاستمتاع بتجربة متنوعة، إذ يمكنه زيارة الأهرامات والمتاحف والقلعة والآثار الإسلامية.