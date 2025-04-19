أرقام المصابين والشهداء تكشف عن بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

نقل يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، صورة مأساوية جديدة من قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي على عدة مناطق، مشددًا على أن الوضع يزداد سوءا في كل يوم يمر من عمر هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث إن أرقام المصابين والشهداء تٌشير إلى بشاعة العمليات العسكرية.

ارتفاع عدد الشهداء في غزة

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، أن عدد الشهداء في قطاع غزة يرتفع بوتيرة كبيرة، حيث إنه فقط منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع وصل عددهم لقرابة 600 طفل، وهو ما يعني أن العدوان يركز على المدنيين ويستهدف الخيام والمنازل وتجمعات الفلسطينيين بالقطاع.

ضراوة القصف الإسرائيلي

وشدد على أنه قبل قليل جرى انتشال جثمان شهيد من منطقة شمال شرق مدينة رفح كان قد استشهد في الأيام الأخيرة ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني أو الإسعاف من الوصول اليه، موضحًا أن هناك عدد كبير من الشهداء الذي لم يتم انتشال جثامينهم في غضون الأيام الماضية؛ بسبب ضراوة القصف الإسرائيلي على محاور التوغل البري.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 شهيد سقطوا منذ فجر اليوم، واستهدفوا بالمنطقة الغربية لمدينة خان يونس، موضحًا أن جثامينهم وصلت إلى مستشفى ناصر والأوروبي بخان يونس، مشددًا على أن الاحتلال يستخدم طائرات انتحارية في استهداف خيام النازحين بقطاع غزة.