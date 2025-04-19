كشف ملابسات فيديو سرقة مواطن في القاهرة بأسلوب المغافلة.. وضبط المتهم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالاحتيال على مواطن وسرقة مبلغ مالي منه بأسلوب "المغافلة"، أثناء سيره بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص لديه معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعُثر بحوزته على فرد خرطوش ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه، تعرف عليه واتهمه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.