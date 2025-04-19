ضبط متهم بالاستيلاء على تبرعات لجمعيات خيرية وهمية في القاهرة

ضبط متهم بالاستيلاء على تبرعات لجمعيات خيرية وهمية في القاهرة

ضبط متهم بالاستيلاء على تبرعات لجمعيات خيرية وهمية في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة القاهرة، بعد تورطه في جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.

كشفت التحريات عن أن المتهم كان يقوم بتزوير محررات منسوبة لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، واستغلالها في تلقي تبرعات من المواطنين، إضافة إلى إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية، واستخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد من إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية، وهاتف محمول تبين احتواؤه على دلائل تؤكد تورطه في الجرائم المشار إليها.

بمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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