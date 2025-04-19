ضبط 7 شركات سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، إذ تمكن قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار من ضبط 7 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص

أوضحت التحريات أن القائمين على هذه الشركات كانوا ينصبون على المواطنين من خلال تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية غير قانونية، بزعم أنها شركات مرخصة، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعُثر بداخلها على أكلاشيه، صور جوازات سفر، دفاتر معاملات سياحية وتحصيل نقدية، إلى جانب مجموعة من الأوراق وكروت الدعاية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال