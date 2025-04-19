ضبط 6 أطنان دقيق بلدي ومدعم في حملات أمنية على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وحماية جمهور المستهلكين من أي تجاوزات، من خلال حملات مكثفة استهدفت المخالفات التموينية.

أسفرت هذه الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين