خلال جولته بالعاشر من رمضان.. رئيس الوزراء يتفقد مصانع للصناعات الحديدية والجلفنة

تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل؛ مجموعة مصانع شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة توكل ستيل، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

وعقب وصوله لمقر المجموعة، استمع رئيس الوزراء إلى عرضٍ تقديمي قدمه المهندس شريف عبد الفتاح، عن مصانع الشركة الثلاثة ودورها المهم في المشروعات القومية، وهي مصنع الجلفنة الذي تم افتتاحه في 2019، ومصنع الأبراج الذي تم افتتاحه في عام 2021، وكذا مصنع الأعمدة والهاي ماست وقد تم افتتاحه عام 2023.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، خلال العرض أن توكل ستيل تعد إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية منذ عام 1975، كما أنها رائدة في تصنيع وتوريد الحلول المتكاملة، لافتًا إلى أن المجموعة تضم أكثر من 4500 موظف، قائلًا: نحن شركاء ووكلاء معتمدون لشركات عالمية، ويتجاوز حجم استثمارات شركات المجموعة 7 مليارات جنيه.

ولفت المهندس شريف عبد الفتاح إلى أن مصنع تحالف سيجنفاي الهولندية يضخ استثمارات أجنبية تصل إلى 50 مليون دولار، ويتم التصدير إلى كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60 – 80%، كما أن العمالة مصرية بالكامل، وتزيد على 1000 عامل وفني ومهندس.

وأكد المهندس وائل محمد، المدير التجاري للشركة، أن توكل ستيل لديها عددًا كبيرًا من المشروعات داخل مصر، وأهمها مساهمة الشركة في مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال صناعة 40 ألف عمود جهد منخفض و18 ألف برج جهد منخفض، فضلًا عن مشروع قطار المونوريل بالقاهرة، ومشروع القطار السريع، ومترو القاهرة الخط الثالث، ومشروع الري المحوري، ومحور أبو ذكري بالإسكندرية، والشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، ومشروع مستقبل مصر، وأبراج جهد عالي وجهد فائق، وغيرها.



وبعد ذلك، تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع الأبراج، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من المهندس وليد أحمد، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع متخصص في إنتاج أبراج نقل الطاقة الكهربائية (66 كيلو فولت، 220 كيلو فولت، 500 كيلو فولت)، وأبراج الاتصالات الأرضية، والأبراج الهيكلية (مثل أبراج القطار السريع)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن شهريًا، ضمن عنبر إنتاج مساحته 4000 متر مربع.

وأضاف مسؤول المصنع أن مراحل التشغيل الرئيسية تتمثل في المرحلة الأولى، وهي مرحلة العمليات الأساسية وتعتمد على ماكينات تشغيل متحكم بها آليًا، والمرحلة الثانية «مرحلة العمليات الإضافية»، وتشمل عمليات يدوية ونصف آلية.

وشاهد رئيس مجلس الوزراء نماذج من منتجات الأبراج المستخدمة في مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث تفقد خط إنتاج الزوايا، ماكينة تشكيل الزوايا، خط اللحام والتشطيب للأبراج والأعمدة المستخدمة في مشروع القطار الكهربائي السريع.

وتفقّد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مصنع الجلفنة، مستمعًا إلى شرح من المهندس عبد المعز عبد الله، والمهندسة دعاء فتحي، مسؤولي المصنع، حيث أوضحا أن هناك 3 مراحل للجلفنة على الساخن، وهي: التعليق، وتتم في 3 محطات، ومنطقة المعالجة الكيميائية (الكبسولة)، ومنطقة الجلفنة.

وحرص رئيس الوزراء ومرافقوه في مصنع الجلفنة على تفقد مرحلة تعليق المشغولات الحديدية، كما توجه لتفقد نقطة المشاهدة المطلة على محطة المعالجة الكيميائية، وكذا مرحلة تشطيب الحديد المجلفن ومحطة حوض الجلفنة، وهو أعمق حوض جلفنة في مصر.