رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر الرئيس السيسي على دعم الوحدة الوطنية في عيد القيامة

ألقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كلمة شكر خلال احتفال عيد القيامة المجيد لعام 2025، عبّر فيها عن عميق امتنانه للدولة المصرية وقياداتها، ولجموع المشاركين من الشخصيات الوطنية والدينية والإعلامية، تقديرًا لدورهم في تأكيد روح المحبة والتلاحم الوطني.

وفي مستهل كلمته، وجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئته بالعيد، مشيدًا بدوره المحوري في تحقيق السلام والاستقرار الذي تنعم به مصر.

كما وجّه التحية لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أناب إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال، معبرًا عن تقديره لدور الحكومة في دعم قيم المواطنة والعمل العام.

وسلط رئيس الطائفة الإنجيلية الضوء على عدد من الأزمات الإنسانية الكبرى في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ما يحدث في غزة، حيث تحوّلت الأحياء إلى أنقاض، والعائلات تعيش وسط دمار الحرب التي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، كما أشار إلى الوضع في سوريا، حيث يعيش ملايين في خيام أو بيوت مدمرة بلا كهرباء أو مياه، وفي لبنان الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة وغلاء أسعار وهجرة شبابية واسعة، بالإضافة إلى العراق الذي لا تزال مجتمعاته تحاول التعافي من آثار العنف والدمار.