مستشفى كفر الشيخ العام يتسلم أجهزة طبية حديثة بحضور المحافظ

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، فعاليات تسليم عدد من الأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى كفر الشيخ العام، في إطار تعزيز المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تسليم أجهزة طبية متطورة لمستشفى كفر الشيخ العام

وتضمنت الأجهزة المُهداة للمستشفى 5 أسرّة عناية مركزة، و5 أجهزة مونيتور لقياس المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى 2 «تراشكار» لتوزيع الأدوية داخل أقسام المستشفى، وذلك بحضور العميد أحمد الألفي، أمين التنظيم المركزي بحزب الشعب الجمهوري، والنائب ياسر منير، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب على أحمد علي، والنائبة هدى الطنباري، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لخدمة المواطنين، مشيدًا بالدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري في دعم القطاع الصحي، والمساهمة المجتمعية الفاعلة، خاصةً في دعم مستشفى كفر الشيخ العام، ورفع مستوى التجهيزات الطبية بها، موجّهًا بسرعة إدخالها الخدمة لصالح المرضى.

تطوير المستشفيات الحكومية

وقال محافظ كفر الشيخ إنّ المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد دعمًا غير مسبوق في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير المستشفيات الحكومية بالمراكز والمدن والوحدات الصحية بالقرى، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار التعاون مع كافة الجهات لدعم القطاع الصحي، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.