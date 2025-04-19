مدبولي: قطاع الصناعة سيكون المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تفقد اليوم 5 مجمعات صناعية في مدينة العاشر من رمضان، خلال جولة استمرت 4 ساعات، مشددًا على أن كل مجمع يضم مجموعة مصانع تعمل في مجالات متنوعة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات مكافحة الحرائق، إلى جانب صناعات البنية التحتية والنقل.

صناعة «الطلمبات» مهمة لمشروعات حياة كريمة والري

أشار في كلمته بمؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بالمجمعات الصناعية، إلى أن آخر مجمع قام بزيارته اليوم كان مخصصًا للصناعات الهندسية، وبشكل خاص لصناعة «الطلمبات»، موضحًا أن هذه الصناعة تُعد من الصناعات الحيوية، حيث يولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها أولوية قصوى في ظل الاعتماد عليها بشكل كبير داخل مشروعات حياة كريمة، وكذلك في مشروعات الدولة الخاصة بالري، والصرف الصحي، وشبكات المياه.

تفاؤل واضح من جانب رجال الصناعة تجاه المستقبل

أوضح رئيس الوزراء أن الجولة كشفت عن وجود نهضة صناعية حقيقية، وتفاؤل واضح من جانب رجال الصناعة تجاه المستقبل، خاصة مع الاستجابة الفورية من الحكومة لكل طلباتهم، سواء فيما يخص سرعة إصدار تراخيص المصانع أو تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة لخدمة التوسعات الصناعية.

وتابع: «كل هذه الخطوات تمنح الأمل بأن قطاع الصناعة سيكون المحرك الأساسي الذي تركز عليه الدولة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة».