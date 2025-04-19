أمل الحناوي: حدة الصراع بين واشنطن وطهران زادت بعد عودة ترامب

أمل الحناوي: حدة الصراع بين واشنطن وطهران زادت بعد عودة ترامب

أمل الحناوي: حدة الصراع بين واشنطن وطهران زادت بعد عودة ترامب

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن أنظار العالم اتجهت اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني، بعد استضافة سلطنة عمان مطلع الأسبوع الماضي للجولة الأولى للمحادثات التي تم وصفها بالإيجابية إلى حد كبير.

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحادثات انطلقت بين الجانبين في مقر السفارة العمانية بروما، وسط احتمالات التهدئة والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة المقبلة، حيث ترأس الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي بالشرق الأوسط، فيما ترأس وفد طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتابعت: «على مدار العقود الماضية، ظلت العلاقات الأمريكية الإيرانية ساحة صراع متقلبة تتراوح بين تهديدات المتبادلة والمفاوضات الهشة، ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زادت حدة التصعيد وبدت العلاقات متجهة أكثر نحو التوتر والخلاف».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا