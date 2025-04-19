«تنمية المشروعات»: نسعى للتوسع في التعاون مع كل المحافظات لتوفير فرص عمل

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز مستمر في التعاون مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتقديم كل أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، والعمل على تنفيذ المبادرات التنموية لتوفير المزيد من فرص العمل، موضحا أن الجهاز متواجد في جميع المحافظات لتقديم خدماته وأنشطته المالية والفنية للمواطنين، لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، في إطار مشاركة الجهاز في تسليم 20 سيارة تاكسي لمواطني محافظة السويس.

بروتوكول تعاون بين محافظة السويس وشركة مصر للبترول

جاء ذلك وفقا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الجهاز مع محافظة السويس بالتعاون مع شركة مصر للبترول، لتوفير 100 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس، بهدف توفير فرص عمل لائقة وتطوير خدمات نقل أفضل وبجودة عالية لمواطني المحافظة.

ووجه رحمي الشكر للواء طارق الشاذلي محافظ السويس، على التعاون المستمر بين الجانبين وكل التسهيلات التي تقدمها محافظة السويس لجهاز تنمية المشروعات، لمساعدته على تقديم أوجه الدعم الممكنة لمواطني المحافظة، لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر، كما أشاد بالتعاون مع شركة مصر مصر للبترول في تنفيذ مبادرة توفير سيارات الأجرة (التاكسي) للمواطنين.

وأوضح أن الجهاز يقدم من خلال هذه المبادرة تمويلات يجري سدادها خلال 6 سنوات، للراغبين في شراء سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن المحافظة توفر لوحات الأجرة مجانا، بالإضافة إلى مساهمة شركة مصر للبترول في تمويل السيارات.

يذكر أنه جرى تسليم السيارات اليوم، في احتفالية شهدها محافظ السويس والدكتور خالد نصر مدير عام منطقة القناة وسيناء بجهاز تنمية المشروعات والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية.