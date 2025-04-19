وزيرة التخطيط ترحب بتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر الصومالية

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا برئاسة كمال الدين طاهر حسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الوزارة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وفي إطار رغبة الجانب الصومالي في التباحث بشأن المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي إطار نقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر الصومالية من خلال التعاون مع الجهات المصرية المعنية.

المشاط رحبت بتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر الصومالية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص والإمكانات والخبرات للتعاون بين الدولتين الشقيقتين من خلال آلية التعاون جنوب جنوب، كما عبرت عن الترحيب بتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر الصومالية والاستعداد التام للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وشددت على حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة لدفع العلاقات بمختلف الأصعدة مع قارة أفريقيا، التي ترتبط مصر معها بعلاقات قوية ووثيقة وتاريخية، وهو ما انعكس على زيادة حجم المشروعات التنموية التي ينفذها القطاع الخاص المصري في قارة أفريقيا.

وأوضحت أنه في ضوء ما نفذته مصر من جهود تنموية على مدار العقد الماضي، والخبرات المتراكمة، فإن الوزارة تعمل على زيادة جهود نقل هذه التجارب والخبرات للدول النامية ودول قارة أفريقيا، حيث تعمل على تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، من أجل نقل الخبرات في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، إلى دول القارة.



وتضمنت زيارة وفد جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ وهو الجهة الوطنية التي تضطلع بإجراء الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها كافة قطاعات الدولة، وتعمل على نشر البيانات والمعلومات الإحصائية، ونشر الوعي الإحصائي لجميع فئات المجتمع. بالإضافة إلى معهد التخطيط القومي؛ الذي يهدف إلى نشر نهج التخطيط العلمي في مصر من خلال العديد من الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية.

كما زار الوفد الصومالي معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، وهو الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم برامج التدريب والاستشارات والبحوث التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كافة قطاعات الدولة.