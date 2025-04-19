رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، استكمالاً للمنظومة الصحية داخل القطاع الطبي بمستشفيات كفر الشيخ الجامعية.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري ومدير المستشفيات الجامعية، ووكلاء كلية الطب البشري، ورئيس قسم الأشعة.

افتتاح وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

وأكد رئيس الجامعة، أنّ افتتاح وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي يُعد خطوة مهمة نحو تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة ودقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الخدمات الصحية، منوهاً بأنّ الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا التخصص الواعد، من خلال تزويد المستشفى الجامعي بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الأشعة التداخلية تُمثل طفرة نوعية في مجال التشخيص والعلاج، حيث توفر بدائل دقيقة وفعالة للتدخلات الجراحية التقليدية، ما يسهم في تقليل المضاعفات، وتسريع عملية الشفاء، وتحسين جودة حياة المرضى، لافتاً إلى أنّ الأشعة التداخلية تلعب دورًا محوريًا في علاج أمراض مختلفة، مثل الأورام بأنواعها، وأمراض الأوعية الدموية، والتدخلات العلاجية في الجهاز الهضمي والكبد والكلى، وأنّ هذه التقنيات تتيح إجراء تدخلات علاجية دقيقة بأقل قدر من الألم وفي أسرع وقت ممكن.

تقليل فترات الإقامة بالمستشفيات وتحقيق نتائج علاجية أفضل

ومن جانبه أشار الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري ومدير المستشفيات الجامعية، إلى أهمية وحدة الأشعة التداخلية والدور المتقدم للأشعة التداخلية في علاج أورام الكبد عبر تقنيات التردد الحراري والقسطرة العلاجية، إلى جانب استخدامها في علاج حالات معقدة مثل النزيف الداخلي، وسرطان الرئة، وأمراض العمود الفقري والمفاصل، ما يساهم في تقليل فترات الإقامة بالمستشفيات وتحقيق نتائج علاجية أفضل.

الجدير بالذكر أنّ وحدة الأشعة التداخلية التي افتتحت بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تم إنشاؤها وتجهيزها كإهداء من إحدى الشركات المصرية دون تكبد الجامعة أو الدولة أي أعباء مالية.