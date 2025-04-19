3 أبراج فلكية تحب العمل بمفردها.. «شوف لو كنت منهم»

كتبت: عبير خالد

يواجه مواليد بعض الأبراج صعوبة في إظهار إبداعهم وتميزهم، وذلك لأن أرائهم تكون غير مسموعة وسط المجموعة، ما يجعلهم غير قادرين على إنجاز المهام بصورتها المطلوبة، لهذا يفضلون العمل بمفردهم، وقد يبدو الأمر غريبًا على البعض، إلا أن مواليد هذه الأبراج يعتمدون هذه الطريقة لتقديم أفضل ما لديهم، ويمكن معرفتهم وفقًا لـ«yourtango».

برج الأسد

مواليد برج الأسد لديهم طاقات إبداعية تساعدهم على التميز بين أقرانهم، وهذا يجعلهم قادرين على تجاوز الصعاب بسهولة، وذلك بعد دراسة الأمر جيدًا، والوقوف على أفضل الحلول الممكنة التي تمكنهم من ذلك، إلا أن قدرتهم الإبداعية لا تظهر في حال تواجدهم مع مجموعة، ويرجع ذلك إلى أن مواليد برج الأسد قادة بطبعهم، ويحبون أن يكون القرار قرارهم في النهاية، لهذا في حال تواجدهم وسط مجموعة أو فريق تقل قدراتهم الإنتاجية كثيرًا.

برج الثور

أصحاب برج الثور يميلون إلى الهدوء دومًا في تعاملاتهم، ولا يختلف الأمر كثيرًا إذ تعلق بحياتهم المهنية، فهم يركزون جيدًا على التفاصيل، ويهتمون بدقتها إلى حد كبير، لهذا السبب يصلح مواليد برج الثور إلى أن يصبحوا مديرين أو قادة، فهم لا يحبون تلقي الأوامر من الفريق أو المجموعة التي يعملون معها لأن ذلك الأمر يسبب لهم الكثير من الإزعاج وينعكس على إنتاجيتهم.

برج الجدي

يعرف عن أصحاب برج الجدي أنهم أشخاص منظمين بطبعهم، لهذا يحبون عند العمل على فكرة أو مشروع، أن يكونوا مسئولين عنها بشكل كامل، فذلك يساعدهم كثيرًا على الإنجاز والإبداع في آن واحد، لهذا يفضل مواليد برج الجدي العمل بمفردهم في كل الأحوال لأن لديهم أرائهم الخاصة التي يريدون تنفيذها برؤيتهم الخاصة.