متحدث الوزراء يفتح ملف دعم الصناعة: أقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن نسبة الصادرات المصرية تزيد للخارج مع الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الأخيرة، لدعم قطاع الصناعة والصادرات، وتذليل كل الاجراءات التي تواجه المصانع وتيسيرات الإفراج الجمركي.

تهدف لتحسين مناخ الاستثمار

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، شدد على أن مجمل إجراءات الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كانت تهدف لتحسين مناخ الاستثمار، وهذا يهدف إلى التوسع في المشروعات ومجال توطين الصناعة، وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء أن هناك مجالات عديدة زاد فيها التصدير للخارج، وهذا ما انعكس في زيارة رئيس الوزراء اليوم لمدينة العاشر من رمضان، وشملت مصانع في مجال الأدوية والصناعات الغذائية والمعدات الكهربائية والبنية التحتية، والعديد من الصناعات، خاصة الصناعات التي يوجد فيها مزايا نسبية للمنتج المصري.

نمتلك قدرا كبيرا من الخبرة في العديد من الصناعات

واستكمل «الحمصاني» حديثه إننا نمتلك قدرا كبيرا من الخبرة في العديد من الصناعات ولدينا سعر تفضيلي واستطعنا نصدر للعديد من الدول وفي نفس الوقت الصناعات المصرية الواعدة أنه من خلال التطورات الحالية الدولية من فرض رسوم هذا يعطي ميزة لتصدير منتجات مصرية للدول المتقدمة وفي أسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية فتحت أبوابها لاستقبال المنتجات المصرية.