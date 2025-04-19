الداخلية تنظم ندوة عن دور المرأة في حفظ السلام

الداخلية تنظم ندوة عن دور المرأة في حفظ السلام

الداخلية تنظم ندوة عن دور المرأة في حفظ السلام

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، ندوة بعنوان دور المرأة في حفظ السلام بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، وذلك بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بتعزيز دور المرأة في صنع القرار والسلم والأمن الدوليين.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المشاركات النسائية في مهام حفظ السلام الأممية، وجرى إذاعة فيلم خلال الندوة حول البرامج التدريبية المتطورة التي تخضع لها الكوادر الشرطية النسائية المشاركة في عمليات حفظ السلام.

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