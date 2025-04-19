أمين الفتوى: الأب له حرية التصرف في ماله خلال حياته

أمين الفتوى: الأب له حرية التصرف في ماله خلال حياته

أمين الفتوى: الأب له حرية التصرف في ماله خلال حياته

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من حق أي شخص عاقل وبالغ أن يتصرف في ماله كيفما يشاء خلال حياته، دون اعتراض من أحد، حتى لو كان لديه أبناء أو أقارب، مؤكدًا أن هناك مفاهيم خاطئة منتشرة حيث يعتقد البعض أن لهم حقًا في مال قريبهم لمجرد أنهم سيكونون ورثة بعد وفاته وهذا غير صحيح شرعًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الشخص طالما ما زال على قيد الحياة، فإن ماله ملك له وحده، ولا يحق لأي أحد حتى الأبناء أن يعترض على تصرفاته فيه، قائلًا: «لو حد عنده مليون جنيه وقرر يوزعهم على بناته أو يديهم هدية لجيرانه، ما حدش له إنه يعترض.. ده حقه».

وشدد الدكتور ربيع على أهمية توثيق العقود إذا قرر الأب أو الأم كتابة جزء من أموالهم لأبنائهم في حياتهم، قائلًا: «لو هتكتب لعيالك حاجة، اعمل عقد موثق مش بالكلام الشفهي أو الورق العرفي، عشان ما حدش يجي بعد الوفاة ويشكك أو يعترض».

وأشار إلى أن أبرز المشاكل التي تصل إلى دار الإفتاء ترتبط بعدم توثيق هذه التصرفات، ما يؤدي لنزاعات أسرية بعد وفاة الشخص، متابعًا: «طالما العقود موثقة فده خلاص انتقال ملكية ومحدش يقدر يطعن فيه بعد الوفاة».

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